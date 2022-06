Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a trimis joi Guvernului pentru aprobare cele doua proiecte de lege referitoare la Codurile penale, care pun in acord legislația cu Constituția Romaniei, așa cum a fost interpretata prin deciziile Curții Constituționale, potrivit unui comunicat al ministerului. Este vorba despre…

- Ministerul Justitiei a anunțat, marți, ca propune modificarea punctuala a Codului penal, pentru a intari functia de exemplaritate a pedepsei si a apara increderea in Justitie, printr-o „lege a fugarilor”. Ministerul a spus ca aceasta modificare vine in contextul in care in ultima perioada numarul condamnaților…

- Ministerul Justitiei (MJ) a transmis proiectele legilor Justitiei si ale Codurilor penale, luni, la Bruxelles, pentru a fi consultate de catre Comisia Europeana. Demersul face parte din Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- Astazi, 16 martie, cabinetul de miniștri a aprobat mai multe modificari la legislația privind sistemul judecatoresc, cum ar fi procedura de numire a judecatorilor, a președinților și vicepreședinților instanțelor judecatorești de toate nivelurile, imunitatea judecatorilor, componența Consiliului…

- Parchetul General a transmis ca, din 14 martie, cauzele penale care privesc judecatori și procurori sunt de competența fie a parchetelor de pe langa curțile de apel, fie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Totodata, adresa de mail asociata SIIJ va fi ștearsa.„Incepand cu data…