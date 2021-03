Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) ii solicita ministrului Justitiei, Stelian Ion, sa reia procedura de selectie pentru membrul national Eurojust, cu respectarea expresa a legislatiei interne si a prevederilor Regulamentului UE 2018/1727, ce impune includerea in selectie numai a…

- Ministerul Justiției a selectat șase candidați pentru funcția de procuror european din partea Romaniei. Aceștia sunt Camelia-Elena Grecu, Dana-Manuela Ana, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - DNA,...

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, luni, cu specialisti in domeniu despre stadiul indeplinirii de catre autoritatile romane a recomandarilor formulate in rapoartele Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). ‘In continuarea dialogului cu Comisia Europeana in context MCV, luni, Stelian…

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat vineri ca 16 persoane si-au depus candidatura pentru a ocupa functia de procuror european delegat in Romania. "Pana la data limita de 7 ianuarie si-au depus candidatura 16 persoane pentru functia de procuror european delegat in Romania si vor intra in…

- Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca, pana la la data limita de 7 ianuarie a.c., si-au depus candidatura 16 persoane pentru functia de procuror european delegat in Romania, si vor intra in urmatoarea etapa de selectie.

- Candidaturile pentru functiile de procuror european delegat in Romania mai pot fi depuse pana pe 7 ianuarie, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei. "Persoanele interesate sa ocupe o functie de procuror european delegat in Romania isi mai pot depune candidaturile pana la data de 7 ianuarie…

- Ministerul Justiției anunța ca termenul pana la care se pot depune candidaturi pentru funcția de procuror european delegat in Romania expira joi, 7 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, dosarele depuse pana joi, inclusiv, vor fi analizate de Comisia de selecție, iar…

- Stelian Ion a venit la sediul Ministerul Justitiei dupa ce a participat la prima reuniune a noului Guvern la Palatul Victoria.Inainte de a i preda mandatul, Catalin Predoiu a facut o scurta declaratie presei, in care a explicat ca indeplinirea obiectivelor in domeniul Justitiei nu se poate face fara…