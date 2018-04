Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:”In cursul zilei de astazi, domnul Tudorel Toader, Ministrul Justiției, a participat la o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei, informeaza...

- La data de 22.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatilor ANASTASIEI GINA LOREDANA, NEDELCU STEFAN, NEDELCU VASILE, ENE CRISTIAN, ENE LENUTA CRETU…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la companii de medicamente din Bucurșeti, intr-un caz legat de medicul Mihai Lucan, relateaza Agerpres, care citeaza surse judiciare. Procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr-un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Valcea au pus sub acuzare un barbat, de 61 de ani, suspect de acte de pedofilie.