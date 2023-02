Stiri pe aceeasi tema

- Șapte candidati au fost selectati sa susțina interviurile pentru șefia celor 3 mari parchete din Romania, a anunțat Ministerul Justiției, vineri, 10 februarie. Astfel, pentru functia de procuror general la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Parchetul General) au indeplinit conditiile…

- Ministerul Justiției a anunțat miercuri, 28 decembrie, declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, instituție condusa acum interimar de procurorul Oana Pațu, dupa ce Giorgiana Hosu a demisionat in septembrie 2020 pentru ca soțul ei, Dan Hosu, a fost condamnat la 3 ani…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis ieri contestația formulata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) impotriva hotararii adoptate de Curtea de Apel Suceava in mega dosarul care vizeaza rețeaua de jocuri de noroc ”Las Vegas”.

- Procurorii DIICOT, impreuna cu polițiștii din cadrul B.C.C.O Iași au efectuat, joi, mai multe percheziții in Iași, Neamț, Galați și Țimiș, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. 12 persoane sunt cercetate pentru ca ar fi…

- Procurorii DIICOT din Craiova au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean italian acuzat ca a vandut cocaina in Bucuresti si in Caracal cu 100 de euro gramul. In acelasi dosar a fost deferita justitiei si o tanara din Caracal, Olt. La inceputul lunii septembrie, cetateanul italian a fost prins…

- Autoritatile judiciare romane au retinut un barbat suspectat de propaganda terorista. Acesta a distribuit pe retelele de socializare si a accesat materiale cu scene de lupta si antrenamente ale membrilor unei organizatii teroriste activa in Orientul Mijlociu. "La data de 23.11.2022, procurorii Directiei…