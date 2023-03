Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei și președinte PNL, a declarat ca va susține propunerea Ministerului Justitiei privind pragul de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu. De altfel, acesta a mai spus ca Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a fost numit sa depuna acest amendament in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, solicita Ministerului Justitiei trebuie sa prezinte public "o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu". "PSD ramane consecvent si va vota in Camera Deputatilor, care este for decizional, doar ceea ce recomanda profesionistii din…

