Ministerul israelian al Sănătăţii: Omicron ar putea duce la imunitate în masă în Israel Un val de infectari cu varianta Omicron a coronavirusului ar putea face a Israelul sa ajunga la imunitate in masa, a afirmat, duminica, un inalt oficial din Ministerul israelian al Sanatatii, potrivit Reuters. Aparitia variantei Omicron a dus la un val de cazuri de covid-19 in intreaga lume, in perioada 24-30 decembrie inregistrandu-se zilnic aproximativ […] The post Ministerul israelian al Sanatatii: Omicron ar putea duce la imunitate in masa in Israel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

