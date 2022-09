Ministerul irakian al Agriculturii va organiza o licitație internațională pentru achiziția a 300.000 de tone de grâu Ministerul irakian al Agriculturii va organiza in zilele urmatoare o licitație internaționala pentru achiziția a 300.000 de tone de grau de diverse origini, a anunțat luni agenția de presa de stat, citand un oficial al ministerului, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Maroc si Nigeria au semnat un memorandum de intelegere privind constructia unei conducte de gaze naturale, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Seful Administratiei Militare Regionale Harkov, Oleh Sinehubov, a anuntat ca, in noaptea de vineri spre sambata, Federatia Rusa a lansat rachete S-300 asupra cartierului industrial din centrul regional, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un oficial armean de rang inalt a anuntat miercuri noaptea ca s-a ajuns la un armistitiu cu Azerbaidjanul, dupa doua zile de violente intre armatele celor doua tari, violente legate de disputata enclava Nagorno-Karabah, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un incident produs in apele Dunarii, in zona Giurgiu-Ruse, risca sa starneasca un adevarat scandal intre Romania și Bulgaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea (PSD)m a vizitat duminica un fermier din judetul Iasi, ministrul precizand ca in agricultura nu se tine seama de zilele libere, ci "de pretentiile animalelor si plantelor, carora le lipseste din codul genetic calendarul odihnei". Fii la curent cu cele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 8 iulie 2022, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a domnului Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, transmite ca a luat act de anunțul demisiei lui Adrian Chesnoiu din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- DNA cere Parlamentului ridicarea imunitații deputatului Adrian Chesnoiu, ministru PSD al Agriculturii. Procurorii il acuza pe ministru de 5 infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații. Fii…