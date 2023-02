Stiri pe aceeasi tema

- „Compania Nationala Posta Romana ofera, de astazi, posibilitatea celor care au intrat in posesia cardului de energie sa realizeze plati pentru facturile la utilitati. Cei care nu au intrat inca in posesia voucherelor acordate de Guvern persoanelor vulnerabile urmeaza sa le primeasca pana la sfarsitul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca incepand de luni, 20 februarie, se pot efectua plați pentru facturile la utilitați prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvernul Romaniei persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce erau in…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca pana incepand de astazi, 20 februarie, se pot efectua plati pentru facturile la utilitati prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvernul Romaniei persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce…

- Un numar de 9.000 de plati in valoare de 3 milioane de lei au fost efectuate in primele trei ore prin intermediul cardurilor de energie, procedura care a demarat luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Iata ca am ajuns si in acest punct, in care…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca incepand de luni pot fi facute plati pentru facturile la utilitati prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvern persoanelor vulnerabile. Sumele au fost virate catre Posta Romana. In primele 3 ore in care s-au putut efectua plati…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca, incepand de luni, 20 februarie, se pot face plati pentru facturile la utilitati prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvern persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce erau in risc de pierdere…

- Iesenii cu venituri mici, care stiu ca s-ar incadra pentru ajutorul financiar de 1.400 de lei, ajutor cu care sa isi poata plati facturile la caldura, curent sau chiar sa isi cumpere lemne si alte materiale de incalzire, trebuie sa astepte sa primeasca de la postasi cardul de energie ca sa stie clar…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca la 1 februarie va incepe distribuirea cardurilor de energie, urmand ca primele plati aferente ajutorului de incalzire sa se poata face din 20 februarie. „Asa cum am promis, incepand cu data de 1 februarie va putea avea loc distribuirea…