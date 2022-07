”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput, la 10 iunie, distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, acordate o data la doua luni, pana la finalul anului, prin programul „Sprijin pentru Romania”. Pana in prezent, au fost emise aproximativ 1,6 milioane de carduri, iar pentru saptamana viitoare preconizam ca va fi depasit pragul de 2 milioane. Reamintim ca masura, una istorica pentru tara noastra, vine in ajutorul unui numar de aproximativ 2,5 milioane de romani”, anunta, miercuri, MIPE, intr-un comunicat de presa. Mecanismul…