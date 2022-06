La reuniune au fost prezentate documentele care stabilesc modul in care vor fi investite fondurile alocate pentru perioada 2021-2027: Acordul de Parteneriat si cele 16 programe operationale. „Marcam astfel finalizarea etapei de constructie a programelor operationale inceputa in mandatul meu din 2019/2020. Obiectivul de atunci era ca Romania sa lanseze pentru prima oara programele operationale inaintea inceperii efective a perioadei de programare. Putem spune deci astazi ca am transmis Comisiei Europene 13 din cele 16 programe operationale, incluzand si POR Bucuresti-Ilfov, al carui Memorandum…