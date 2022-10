Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene a primelor programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv Programul Regional Vest si Programul Regional Sud-Muntenia. Atat Programul Regional Vest, cat si Programul…

- 91.872 de locuitori din județ vor beneficia de alimentare cu apa la standarde conforme și 67.231 de acces la canalizare in urma implementarii acestui proiect Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a semnat luni contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare…

- ”Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2022 au scazut cu 0,7% pe total si cu 0,9% la efectivul matca, fata de 1 iunie 2021”, arata datele INS. Analizand distributia pe regiuni de dezvoltare se constata ca ponderea efectivelor de bovine existente la 1 iunie 2022, fata de aceeasi data a anului 2021…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat astazi sumele reprezentand ajutorul pentru imbracaminte si rechizite pentru 97.888 de beneficiari cu carduri deja existente, prescolari si elevi din familii defavorizate. Astfel, incepand de maine, sprijinul de 500 de lei va ajunge pe cardurile…

- Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), la nivelul anului 2021 in jur de 8 din 10 dintre gospodariile din Romania beneficiau de o conexiune de Internet de acasa . Mai exact, procentul este de 80.8%. Dintre acestea, 86.9% sunt din mediul urban, in timp ce in cel urban procentul…

- Romania inregistra un efectiv de 3,332 de milioane de porci la 1 mai 2022, in scadere cu 5,9%, respectiv 209.476 capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Conform statisticii oficiale, la aceeasi…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care se acorda 358 milioane de euro pentru refacerea capacitatii de rezilienta microintreprinderilor si IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 si se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59,…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) va lansa pana la sfarsitul anului 2023 toate apelurile majore de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru ca proiectele sa sustina economia si cresterea nivelului de trai al romanilor. Concret, obiectivele MIPE sunt ca in anul…