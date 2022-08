Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care se acorda 358 milioane de euro pentru refacerea capacitatii de rezilienta microintreprinderilor si IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 si se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59,…

- ”Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite investitiile…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) saluta, luni, aprobarea Acordului de Parteneriat cu Romania de catre Comisia Europeana, document strategic national prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat marți, 31 mai, ca a fost trimisa la Comisia Europeana prima cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. 2,03 miliarde euro reprezinta sprijin financiar nerambursabil,…