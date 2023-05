Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, in consultare publica, Ghidul solicitantului „Comunitați de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de probleme locative“. Apelul, finanțat Programul Incluziune și Demnitate Sociala 2021-2027, dispune de o alocare totala…

- Ministrul Investițiilor Europene a declarat ca reformele la care s-a angajat Romania in fața Comisiei Europene trebuie sa fie exact cum au fost scrise in PNRR. Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) condiționeaza eliberarea banilor de aplicarea unor reforme sociale profunde, care sa schimbe…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, miercuri, ca peste 1 miliard de euro au fost trimisi in conturile Romaniei in primele luni din 2023. „Sunt optimist ca vom depasi pragul de 95% rata de absorbtie a fondurilor europene”, a declarat ministrul Marcel Bolos, conform News.ro.

- Guvernul vrea sa le dea romanilor vouchere in valoare de 4.000 de lei. Pentru ce vor putea fi folosiți banii și cine ii poate incasa. Cei 4000 de lei de la Guvern fac parte dintr-un nou program de ajutoare sociale. Familiile vulnerabile din Romania pot sa primeasca acești bani pentru a-și renova casa,…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat un nou pachet de ajutoare pentru pensionari princare aceștia vor beneficia de servicii de ingrijire la domiciliu, servicii medicale sau servicii de catering.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat in sedinta ca pentru perioada de programare 2021 – 2027, in cursul saptamanii viitoare mai au de luat o decizie. ”O sa va propunem un proiect de ordonanta de urgenta pentru a finaliza sistemul informatic al fondurilor europene si cu data de…

- Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, primele apeluri de proiecte urmand a fi deschise in trimestrul al doilea al acestui an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), potrivit Agerpres. In total,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru a raspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt in situații dificile. Masurile vizeaza creșterea oportunitaților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor…