Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, in consultare publica, Ghidul solicitantului „Comunitati de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de probleme locative“. Apelul, finantat Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, dispune de o…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat, astazi, un proiect de sprijin pentru "persoanele varstnice vulnerabile afectate de probleme locative" al carui buget este de 80 de milioane de euro.

- Ca atare, alaturi de prefinanțare și prima tranșa din PNRR, Romania va beneficia cumulat de plați de aproape zece miliarde de euro din cadrul acestei importante resurse de finanțare europeana, informeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Au fost deja semnate peste 8.500 de contracte cu…

- Ministrul Marcel Bolos a anuntat ca sunt in pregatire noi vouchere , in valoare de 4.000 lei, de care ar putea beneficia 220.000 de romani. MInistrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a anuntat ca sunt in pregatire noi vouchere de care ar putea beneficia 220.000 de romani si anume…

- „Asa cum s-au clarificat lucrurile in spatiul public, responsabilitatea pentru aceasta gaura de 20 de miliarde si acoperirea ei este a Ministerului de Finante si lucrurile sunt cat se poate de limpezi. Noi discutam de modalitatea in care putem sa ne acoperim si noi gaura pe care o avem, riscul de pierdere…

- Comunicat de presa In perioada 20 februarie – 5 aprilie 2023, peste 1,5 milioane de familii din Romania și-au achitat facturile prin intermediul cardului de energie. Valoarea totala a plaților efectuate la oficiile poștale, factorii poștali sau online este de 352 milioane lei. In aceeași perioada,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru a raspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt in situații dificile. Masurile vizeaza creșterea oportunitaților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor…

- „In perioada 2021 – 2027, Romania beneficiaza de un program special dedicat persoanelor vulnerabile – prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, iar 10% din bugetul total al acestui program sunt bani europeni alocati masurilor de sprijin pentru mame si copii in dificultate. Vom finanta actiuni…