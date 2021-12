Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit sursei citate, adoptarea acestuia permite inceperea implementarii PNRR si reprezinta indeplinirea unuia dintre obiectivele de etapa (jalon) asumat in cadrul Planului. “Aceasta ordonanta cu un caracter tehnic este in sine unul dintre jaloanele asumate de Romania in PNRR si reprezinta instrumentul…