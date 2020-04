Ministerul german de Externe a restricţionat utilizarea aplicaţiei Zoom, pe fondul problemelor de securitate ale acesteia Ministerul german de Externe a restrictionat utilizarea aplicatiei pentru videoconferinte Zoom, precizand intr-o nota interna destinata angajatilor ca vulnerabilitatile constatate in ceea ce priveste protectia datelor si securitatea fac aplicatia prea riscanta pentru a fi folosita, a relatat miercuri publicatia Handelsblatt, potrivit Reuters. Nota adauga ca, in conditiile in care aplicatia a fost utilizata pe scara larga de catre partenerii internationali ai ministerului, este imposibila interzicerea utilizarii ei in intregime, astfel ca in situatii de criza, angajatii o pot folosi in continuare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

