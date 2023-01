Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Justitiei, Marco Buschmann, a marturisit ca Germania are o contribuție pentru razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina, deoarece a sprijinit gazoductul Nord Stream 2, potrivit Mediafax.

- Este primul dintre cele cinci terminale plutitoare pe care Germania vrea sa le construiasca, iar Robert Habeck a spus ca acest terminal din portul Wilhelmshaven de la Marea Nordului este ”o piatra de temelie” pentru securitatea aprovizionarii cu energie la iarna, in contexul in care Berlinul se grabeste…

- Ambasadorul Ucrainei la Berlin, Oleksii Makeiev, recomanda statului german sa nu primeasca dezertori ruși, care ar putea cauta adapost in Germania. „Ar fi gresit din partea Germaniei sa primeasca dezertori rusi”, avertizeaza Oleksii Makeiev, recent numit de guvernul de la Kiev in funcția de ambasador…

- Anterior, pentru grupul german de utilitati RWE a fost transmis ca va urgenta cu opt ani inchiderea termocentralelor sale pe carbune, dar, in acelasi timp, doua dintre centralele sale pe lignit, care trebuiau sa fie inchise la finele acestui an, vor ramane parte din reteaua energetica din Germania…

- ”Bazele legale vor fi create pentru a permite functionarea centralelor nucleare Isar 2, Neckarwestheim 2 si Emsland dupa 31 decembrie 2022, pana la 15 aprilie 2023”, precizeaza Scholz intr-o scrisoare trimisa Guvernului luni, pe care AFP scrie ca a consultat-o. Guvernul german a anuntat anterior mentinerea…

- Premiera in plina criza energetica! Germania a decis sa acorde un ajutor important și a anunțat ca va plati facturile la gaze pentru gospodarii și intreprinderi in luna decembrie a acestui an. Rambursarea integrala unica va fi urmata de o schema de subvenție in primavara pentru a limita facturile…

- In cadrul schemei, plata integrala din luna decembrie va fi urmata in primavara viitoare de o schema de subventii diferentiate, menita sa plafoneze facturile, dar sa stimuleze oamenii sa economiseasca energie. Din martie 2023 pana la sfarsitul lui aprilie 2024, gospodariile private ar plati 0,12 EUR…

- Cele aproape opt luni de razboi de la granitele Romaniei si ale NATO au transformat tarile din sud-estul Europei intr-una dintre cele mai vulnerabile zone din lume. Nu de putine ori, bombardierele rusesti forteaza intrarea in spatiul aerian al Aliantei, inclusiv al tarii noastre. In replica, NATO trimite…