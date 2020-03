Stiri pe aceeasi tema

- Fintech-ul britanic Revolut depaseste pragul de un milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere cu 400% in a doua jumatate a anului 2019, potrivit unui comunicat al companiei. Romania devine, astfel, a doua cea mai mare piata Revolut dupa Marea Britanie, ocupand a doua pozitie si…

- Un barbat a reușit sa transfere un milion de euro din contul altei persoane, in afara țarii, dupa ce i-ar fi indus in eroare pe angajații bancii, prezentandu-se la ghișeu deghizat și cu acte false. Pentru prinderea lui au colaborat polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu și cei de la Biroul…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a inceput procesul de distribuire a pachetelor continand produse de igiena destinate persoanelor defavorizate, urmand ca peste un milion de astfel de pachete sa fie distribuite in luna ianuarie, conform unui comunicat transmis vineri de MFE, citat de AGERPRES.…

- In anul 2019 au fost portate 958.821 de numere de telefon, din care 93% (895.083) sunt numere de telefonie mobila, și doar 63.738 sunt numere de telefonie fixa.Media lunara de portari aferenta anului 2019 este in ușoara creștere fața de anul anterior, de la 77.543 in 2018 la 79.902 de portari. In lunile…

- Un nou val de caldura s-a abatut vineri asupra Australiei si se preconizeaza ca va inrautati, alaturi de rafalele de vant, situatia de criza determinata de incendiile de vegetatie care fac ravagii in sudul si estul tarii, relateaza AFP. Autoritatile au solicitat populatiei sa manifeste prudenta si…

- Celebritatile au facut apel pentru donatii catre pompierii din Australia, devastata de incendii din luna septembrie. Cantareata Pink a anuntat ca va dona jumatate de milion de dolari si ii indeamna si pe altii sa faca la fel.

- Procurorii DIICOT au confiscat peste 33 de kilograme de heroina, cu o valoare pe „piata neagra” de peste un milion de euro, in urma mai multor perchezitii efectuate la persoane suspectate de trafic de droguri. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, luni, AGERPRES, gruparea infractionala, formata…

- Dintre cele 120 de ambulanțe tip A, achiziționate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, 9 vor ajunge și in Bacau. Toate au fost achiziționate cu fonduri europene. „Este programul prin care noi am primit și anul trecut 12... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.