Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, a inceput distribuirea celei de-a doua transe a pachetelor de igiena in patru judete din tara: Brasov, Covasna, Harghita si Sibiu. Prima transa a fost in ianuarie. In zilele urmatoare va incepe distribuirea…

- Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- ANM a emis sambata o alerta meteo de instabilitate atmosferica pana duminica la pranz și un avertisment cod galben de ploi puternice, vijelii și grindina pentru 33 de județe, pana luni seara. Informarea meteo intra in vigoare sambata la ora 13.00 și expira duminica la ora 12.00. Instabilitatea atmosferica…

- Atenționarea este valabila, in intervalul orar 10:00 – 23:00, cand vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55 – 65 km/h si temporar 70 – 85 km/h, trecator cu aspect de vijelie, in Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in zona costiera a Dobrogei. De asemenea, spre seara si…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de vant valabila, sambata, intre orele 10.00 și 23.00, in 31 de județe din țara.Potrivit ANM sunt afectate județele Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Alba, Bistrița-Nasaud,…

- Meteorologii au emis, azi, o avertizare COD GALBEN de vant valabila sambata, intre orele 10 si 23, in 31 de judete din tara, intre care și Clujul. Potrivit ANM vor fi afectate judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Alba, Bistrita-Nasaud,…

- 18.04.2020 - Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, Numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus este 1031, conform raportarilor primite de INSP din teritoriu. Alba total 18, Arad total 53, București total 149, Bacau total 11, Bihor total 2, Bistrița-Nasaud total 5, Braila total 1, Botoșani…