Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de MIPE, prin cele doua apeluri de proiecte, IMM-urile din judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova si Mures vor avea acces la finantare in valoare totala de 620,46 milioane de euro pentru crearea de unitati noi de productie ori prestari de servicii,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca sunt in pregatire noi vouchere de care ar putea beneficia 220.000 de romani si anume familiile care au peste cinci copii, persoanele care nu pot munci sau cele varstnice care traiesc fara niciun sprijin. Voucherul ar putea fi…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca sunt in pregatire noi vouchere de care ar putea beneficia 220.000 de romani si anume familiile care au peste cinci copii, persoanele care nu pot munci sau cele varstnice care traiesc fara niciun sprijin. Voucherul ar putea fi…

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate – o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN. Aceștia au prezis…

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate - o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN.

- Persoanele care nu au contract de munca pot și ele sa se inscrie individual in sistemul de asigurari sociale de stat pentru a avea dreptul la asigurari medicale si la concedii platite, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptate de Guvern in ultima ședința.Venitul lunar inscris in contractul de asigurare…

- Persoanele care nu au contract de munca pot si ele sa se inscrie individual in sistemul de asigurari sociale de stat pentru a avea dreptul la concedii platite sau la asigurari medicale, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate de Guvern in ultima sedinta. Venitul lunar inscris in contractul de asigurare…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj a anuntat persoanele interesate pentru ocuparea unui loc de munca in strainatate ca in aceasta perioada prin serviciul EURES sunt disponibile 60 locuri de munca in Spania. CENTRO DE NEGOCIOS MARQUES DE ANFORA, Spania, ofera locuri de munca…