- „Lansat pe 15 mai cu o alocare initiala de 350 de milioane de euro din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), apelul s-a bucurat de un interes foarte mare din partea unitatilor spitalicesti care au inteles oportunitatea finantarii atat in lupta actuala cu virusul, cat si in vederea dotarii…

- Fundatia World Vision Romania consiliaza si ghideaza scolile pentru accesarea fondurilor nerambursabile ce pot fi folosite pentru achizitia de tablete, echipamente de protectie si containere mobile * Reprezentantii institutiilor de invatamant au solicitat suport pentru realizarea si depunerea documentatiei…

- In anul 2019, activitatea din sistemul sanitar (public si privat) s-a desfasurat in peste 63.000 unitati sanitare (51.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural), iar in sistemul de sanatate erau 63.300 medici, in crestere cu 2.700 medici fata de anul 2018, a anuntat marti…

- Schema de ajutor de stat este in valoare de 4,521 miliarde de lei, echivalent a 935 milioane de euro. Comisia Europeana a anuntat joi ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 4,521 miliarde de lei, echivalent a 935 milioane de euro, solicitata de Romania pentru a sustine companiile afectate…

- Romania va beneficia de o linie de finantare de 5,5 miliarde de euro din programul de rezilienta pentru refacerea infrastructurii principale de irigatii, desecare, drenaj si combaterea eroziunii solului pana in anul 2027, a declarat secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, relateaza…

- Companiile care apeleaza la proiecte de redresare economica finantate prin fonduri europene vor putea incepe sa incaseze bani din primul miliard de euro, din cele 80 de miliarde reprezentand fonduri europene alocate Romaniei, din a doua parte a lunii septembrie sau din prima parte a lunii octombrie,…

- Carmen Moraru, secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene, a anuntat miercuri ca a fost lansat apelul de proiecte pentru programul de extindere a retelelor de distributie a gazelor naturale, potrivit Agerpres."A fost lansat apelul pe proiecte pe data de 17 august. (...) Apelul este…

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, a lansat, in consultare publica, ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale in vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranța, eficiența…