Stiri pe aceeasi tema

- ”Ce se va intampla cu rata inflatiei psd-ista in perioada urmatoare? Va creste peste 16,3%, cea mai recenta estimare a BNR pentru final de an. La inceputul anului am avertizat ca masurile socialiste dorite de PSD vor duce la explozia inflatiei. Aceste masuri au fost implementate dupa ce am plecat de…

- Augustin Oancea este patronul TINMAR Energy, furnizor de energie electrica și gaze naturale. Grație veniturilor uriașe, mai ales din ultima perioada, duce o viața de lux, are proprietați imperiale in Emiratele Arabe și Spania și deține mașini care valoreaza peste un milion de euro. In timp ce oamenii…

- Ministerul Finanțelor explica intr-un comunicat de presa cum si in ce conditii a fost acumulata datoria de stat interna, care la 31 octombrie constituie circa 33,18 miliarde lei, in scadere cu aproximativ 100 milioane lei de la inceputul anului. Astfel, Ministerul Finanțelor precizeaza ca emite valori…

- Discuțiile privind eliminarea pana in 2035 a inmatricularilor noi de mașini cu combustie interna, in vederea reducerii emisiilor de CO2, concretizate zilele trecute prin acordul Parlamentului și Consiliului European, au inceput in urma cu cațiva ani și au produs deja efecte. Consumatorii au inceput…

- Președintele francez Emmanuel Macron a criticat politicile comerciale și energetice ale SUA din cauza faptului ca au creat ''un standard dublu'' cu Europa. In urma cu cateva saptamani, nemulțumiri similare au fost formulate si de ministrul german al economiei, Robert Habeck. Relațiile dintre Paris…

- La ritmul in care vin muncitorii pakistanezi in Romania, in scurt timp, populația activa a țarii ar putea deveni minoritara. Guvernul vrea sa aprobe, pentru al doilea an consecutiv, un contingent de 100.000 de muncitori straini, invocand criza de forța de munca din țara noastra. Patronii din Romania…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 493,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 144 de luni, la un randament mediu de 9,33% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate de Agerpres.…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna septembrie 2022, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 4,1 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 525 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, potrivit Agerpres. Suma…