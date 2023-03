Stiri pe aceeasi tema

- ANAF verifica OMV pentru taxa de solidaritate și nu știe daca ar trebui sa fie platita de companie. Situația este absurda, avand in vedere ca Ministerul Finanțelor a dat ordonanța și aceeași instituție nu știe cum sa o interpreteze.

- Cancerul, afecțiunile cardiovasculare și stresul sunt principalele probleme de sanatate care ii preocupa pe romani, arata un studiu IPSOS realizat in 34 de țari. Sanatatea mintala reprezinta inca un subiect delicat pentru romani, chiar daca este mult mai acceptata la nivel mondial, potrivit Hotnews.…

- ”E un examen pentru Romania, pentru statul roman, daca se dovedeste un stat slab sau un stat puternic. Corporatiile de talia OMV sau alte corporatii cu capital romanesc sau strain cauta formule, prin specialisti angajati, de a rezolva din punct de vedere fiscal venituriel. Obligatia statului este de…

- „Foarte pe scurt, este vorba de clarificarea modului in care se stabilește locul unde vor fi asigurate aceste tichete. In localitațile care nu au reușit inca sa finalizeze nomenclatorul stradal, sunt de asemenea situații in care mai multe familii locuiesc la aceeași adresa și sunt citeva elemente de…

- „Foarte pe scurt, este vorba de clarificarea modului in care se stabilește locul unde vor fi asigurate aceste tichete. In localitațile care nu au reușit inca sa finalizeze nomenclatorul stradal, sunt de asemenea situații in care mai multe familii locuiesc la aceeași adresa și sunt citeva elemente de…

- Prima zi din anul 2023 vine cu o serie de scumpiri pentru romani, care urmeaza sa plateasca mai mult pe plinul la pompa, pe ratele la credite, pe asigurarile auto RCA și unele produse și servicii. Economedia a facut o trecere in revista a principalelor majorari de prețuri care intra in vigoare la…

- Ordonanța 16 a creșterilor de taxe a venit cu diverse modificari in privința microintreprinderilor, precum scaderea pragului la 500.000 euro. Tot acolo, Guvernul a mai introdus și faptul ca activitațile de consultanța sunt excluse de la acest regim, numai ca nu exista o definire a ceea ce inseamna asta.

- Curtea Constituționala (CCR) discuta pe 14 decembrie legea de aprobare a ordonanței OUG 16/2022, prin care Guvernul a majorat o serie de taxe incepand cu 1 august, in vreme ce altele au termen de aplicare 1 ianuarie 2023. Guvernul pregatește o ordonanța de urgența in cazul in care CCR declara neconstituțional…