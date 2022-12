Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 5000 de copii au primit cadouri de la Mos Craciun, in weekend, la targul inaugurat de primaria Chisinau in centrul Capitalei. Anuntul a fost facut de edilul Ion Ceban, la sedinta saptamanala a Primariei.

- Ministerul Finanțelor a comentat acuzațiile primarului general al capitalei, Ion Ceban, privind intirzierea achitarii salariilor in instituțiile din sistemul educațional. Potrivit instituției, cauza intirizierii virarii plaților consta in introducerea tardiva a datelor in sistemul informațional de catre…

- Primarul capitalei Ion Ceban, anunța ca anul acesta, in contextul crizei energetice, sarbatorile de iarna vor fi petrecute fara concerte. „Am renunțat la toate evenimentele culturale, pe care le-am planificat. Nu vom avea concerte, dar vom avea targ și brad de Craciun”, a declarat Ceban, in cadrul emisiunii…

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat pentru astazi, 21 noiembrie 2022, ora 08:30, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte, printre care și informația cu privire la situația privind conectarea la agentul termic a fondului locativ și a instituțiilor sociale din…

- Peste 26 mii de familii din capitala vor primi in perioada rece anului compensații de 40% in factura pentru caldura. Despre asta a anunțat primarul Ion Ceban la ședința de astazi a primariei. „Referitor la compensații pentru caldura. Pina in ianuarie 2023 formula va funcționa la fel cum a funcționat…

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, si Intreprinderea "Apa-Canal" Chisinau insista pe majorarea tarifului pentru serviciul de apa si canalizare pana la 25 de lei si 28 de bani pentru un metru cub pentru consumatorii casnici.

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, ii cere repetat edilului capitalei, Ion Ceban, sa faca economie la energia electrica. Intr-o postare de pe rețelele de socializare, Spinu il indeamna pe Ceban sa ia exemplul orașului Kiev, care sta in bezna de citeva zile. La fel, ministrul…

- Reprezentanții mai multor partide de stinga, centru și dreapta au avut consultari la Chișinau pe 11 octombrie, in cadrul platformei Agendei Comune. La intilnire au fost prezenți reprezentanți a șapte partide: Congresul Civic, Partidul Socialiștilor, Partidul Liberal Democrat din Moldova, primarul Capitalei,…