Mai multi politisti trimisi in judecata de DNA!

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Berhardt Liviu, la data faptelor agent politie in cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de… [citeste mai departe]