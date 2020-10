Ministerul Finanțelor suspendă sancționarea firmelor pentru neconectarea caselor de marcat la ANAF Ministerul Finantelor Publice propune suspendarea sanctiunilor pentru firmele care nu au au conectat casele de marcat la sistemul informatic al ANAF, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat vineri. „La aceasta data, se inregistreaza un decalaj de circa 3 luni fata de calendarul care vizeaza conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF; operatorii economici din categoria marilor contribuabili care aveau obligatia sa asigure conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF risca incepand cu data de 1 octombrie 2020 aplicarea de sanctiuni drastice fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

