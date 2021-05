Stiri pe aceeasi tema

- “Sphera Franchise Group, detinatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari in restaurante in valoare totala de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020, din care, 25% sunt…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a primit avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei pentru implementarea unei platforme care sa contina o baza de date cu toti consumatorii de electricitate si gaze din Romania, potrivit unui comunicat al ANRE, remis, marti, AGERPRES. In…

- ANRE va realiza o baza de date cu toți consumatorii de gaze și electricitate din Romania, iar aceasta va fi gata in 2 ani. Acordul pentru aceasta colectare de date este deja primit de la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, potrivit unui comunicat. Nu este precizat daca va fi cerut acordul clienților…

- Florin Cițu: „ Eroii din economia romaneasca sunt antreprenorii. Cu ei m-am consultat pentru a lua cele mai bune decizii. Fara ei nu aș fi reușit și le mulțumesc pentru asta. Coaliția de Guvernare a reușit in aceasta perioada dificila sa faca ce nu au facut alte guvernare in perioada de creștere economica.…

- Ministerul Finanțelor vrea sa faca o schema de ajutor de stat pentru proiecte strategice mari, de 100 milioane euro, fiind vorba de atragerea investitorilor mari, aceasta urmând a intra în PNRR, potrivit declarațiilor lui Alexandru Nazare, ministru de resort. De asemenea, el a mai spus,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 0,9% in februarie, stabila comparativ cu ianuarie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 1,2% la 1,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Acordului de imprumut intre Uniunea Europeana, in calitate de Creditor si Romania, in calitate de Imprumutat, in valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucuresti, la 8 octombrie 2020 si la Bruxelles, la 19 octombrie 2020, in cadrul instrumentului…

- Comparativ, profitul net al companiei s-a ridiat in 2019 la 30,82 milioane lei, iar veniturile din vanzari la 389,71 milioane lei. Valoarea vanzarilor pe pietele internationale in anul 2020 a fost de 158,27 milioane lei, in crestere cu 4% comparativ cu anul 2019.…