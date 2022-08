Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Finantelor stimuleaza afacerile din Romania si propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde…

- Ministerul Finanțelor stimuleaza afacerile din Romania și propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde…

- Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie, de la 6,38 miliarde de lei la 7,38 miliarde de lei.

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au depasit 3,787 miliarde de euro dupa primele cinci luni din acest an, comparativ cu 2,471 miliarde de euro in perioada ianuarie – mai 2021, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat)…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele cinci luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 2.838 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 2.838 de societati noi aveau un capital…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta intrarea in vigoare, de vineri, a masurilor referitoare la cresterea valorii tichetelor de masa si acordarea unui ajutor de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 lei. „De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care protejam romanii afectați de creșterile de prețuri: 1) Valoarea tichetelor de masa va crește

- Evaluarea indica o crestere cu 7,3 mld. lei (1,4 mld. euro) fata de evaluarea precedenta, cea din martie 2022, de 57 de miliarde de lei.Evaluarea Hidroelectrica, publicata de FP pe baza calculelor KPMG si prin prisma detinerii de 20%, s-a majorat cu 15% in doar o luna. La o evaluare de 57 mld. lei si…