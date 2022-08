Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor stimuleaza afacerile din Romania și propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde…

- Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie, de la 6,38 miliarde de lei la 7,38 miliarde de lei.

- ”Piata investitiilor din Romania a inregistrat cresteri in primul semestru al acestui an, pana la valoarea de 518 milioane euro, de la 360 milioane euro a perioadei similare de anul trecut. De altfel, volumul investitiilor a crescut si comparativ cu anii anteriori, chiar si cu cei care au precedat criza…

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 60 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat peste 2,115 miliarde lei, la o dobanda de 8,65% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 115 de luni, potrivit datelor publicate de…

- Ministerul Finanțelor a lansat Programul IMM INVEST PLUS, prin care un beneficiar poate primi pana la zece milioane de lei. Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ prin care reglementeaza Programul IMM INVEST PLUS, care faciliteaza accesul la finanțare a firmelor care se confrunta cu un deficit…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34% in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, ieri, 365,8 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 49 de luni, la un randament mediu de 8,02% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate de Agerpres.…