Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primul primul trimestru, in Republica Moldova erau in circulație circa 30,2 miliarde lei. Indicatorul este cu 1,4 miliarde lei sau 4,5 la suta mai mic decit in decembrie anul trecut. Datele au fost publicate de Banca Naționala a Moldovei, care spune ca in perioada ianuarie-martie, volumul incasarilor…

- Ministerul Finantelor informeaza ca datoria administratiei publice se ridica, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de instituție. Raportat la PIB, datoria guvernamentala a fost de…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 1,199 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Guvernul se pregatește sa acorde ajutoare de stat și granturi totalizand aproape 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia S.A. O decizie in acest sens ar putea fi luata in cadrul ședinței de Guvern din aceasta seara. Conform unui proiect de ordonanța de urgența, Ministerul Finantelor va fi…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 817,4 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna martie 2022, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,2 miliarde de lei, din care 800 de milioane de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,4 miliarde de lei prin noua emisiuni de obligatiuni de stat, informeaza AGERPRES…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi de la banci circa 456 mil. lei prin doua licitatii cu titluri de stat, randamentele medii de adjudecare fiind de 6,06%, respectiv 4,01%, suma obtinuta fiind cu sub valoarea nominala a emisiunilor, de 900 milioane lei

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Electrica Furnizare se va imprumuta de 1,5 miliarde de lei, pe termen scurt, in contextul in care compania trebuie sa acorde plafonarile de preț și compensarile la facturile clenților, la care o obliga legea. Electrica va convoca acționarii pentru aprobarea imprumutului. Iata…