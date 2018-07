Stiri pe aceeasi tema

- Gala "100 pentru Centenar" a ajuns la Paris. 10 romani care traiesc și muncesc in Franța și care reprezinta excelența in domeniile lor au fost premiați și felicitați in cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, la Ambasada Romaniei

- NOUTATE…Posta Romana va mai intermedia vanzarea titlurilor de stat in cadrul programului Tezaur – editia Centenar doar timp de o saptamana, data de inchidere a perioadei de subscriere in cadrul subunitatilor postale fiind 4 iulie pentru mediul rural si 5 iulie pentru mediul urban. Valoarea maxima subscrisa…

- Ministrul a precizat ca ministerul are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna de 48-50 miliarde lei in acest an. "In perioada 1 ianuarie – 19 iunie, ministerul a atras de pe piata interna suma de 18,6 miliarde lei, 38,8% din programul indicativ de emisiuni de titluri…

- Dobanda de 5% pe an la titlurile de stat „Centenar” este cea mai mare din piata bonusurilor de economisire, dar imposibilitatea de a debloca banii din acest plasament timp de 5 ani tempereaza concurenta facuta bancilor de catre Ministerul Finantelor, reiese din ofertele consultate de MEDIAFAX.

- “La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul a aprobat noi reglementari care vor permite lansarea unei emisiunii cu titluri de stat “Centenar” pentru populatie cu dobanda de peste 25% pe cinci ani, asta inseamna o dobanda de peste 4% pe an, un instrument atractiv dedicat populatiei, destinat…

- Deputatul PNL, Bogdan Hutuca a afirmat, luni, ca prin desfiintarea Pilonului II de pensii romanii vor fi trasformati in sclavii statului, urmand ca pensia lor sa depinda de partidul aflat la guvernare si de deciziile luate de politicieni. ''Desfiintarea Pilonului II de pensii reprezinta…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni și-a asumat, prin Programul de Guvernare 2018-2020, derularea unor programe pentru susținerea procesului de integrare a romanilor in țarile unde traiesc, studiaza sau muncesc. In acest sens, Campania Informare acasa! Siguranța in lume! este destinata romanilor…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, efectueaza o vizita de lucru in Republica Moldova in perioada 18-20 aprilie, unde va avea intrevederi cu reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale din teritoriu, membri ai mediului asociativ, reprezentanti ai cultelor si ai mass-media…