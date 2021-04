Stiri pe aceeasi tema

- România a împrumutat 3,5 miliarde lei de pe piețele internaționale, fiind vorba de doua tranșe pe 12 și 20 de ani. Subscrierea a fost de 10 miliarde euro, prin participarea unui numãr de peste 380 de investitori. De precizat ca Ministerul Finanțelor a ieșit pe 7 aprilie pe piețele…

- Romania a atras 3,5 miliarde euro de pe piețele externe de capital „la costuri atractive”, dupa lansarea, pe 7 aprilie, a primei emisiuni de euroobligațiuni din acest an pe piețele internaționale de capital. Este cel mai mare volum de finanțare realizat de Romania intr-o singura tranzacție, a anunțat…

- In prima iesire de eurobonduri din acest an, Ministerul de Finante a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe. Imprumutul e structurat in doua transe, de 12 ani, respectiv 20 de ani, cu dobanzi de 2,1%, respectiv 2,75% potrivit Bloomberg. Pentru transa pe 12 ani, Ministerul Finanțelor s-a…

- Ministerul Finantelor, condus de Alexandru Nazare, a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe in prima iesire de eurobonduri din acest an, intr-o finantare structurata pe doua transe, de 12 ani respectiv 20 de ani, si la care investitorii au subscris circa 10 miliarde de euro.

- Ministerul Finantelor, condus de Alexandru Nazare, a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe in prima iesire de eurobonduri din acest an, intr-o finantare structurata pe doua transe, de 12 ani respectiv 20 de ani. Este cel mai mare imprumut de pana acum de pe pietele externe, anunța…

- Pe piața interna se vor emite titluri de stat de cca 85-87 miliarde lei, iar de pe piețele externe se estimeaza ca se va atrage un volum de circa 7-7,4 miliarde euro, prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului Medium Term Notes, conform Ministerului Finanțelor. În ceea ce privește…

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica joi seara proiectul legii bugetului de stat 2021, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale si proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021. Conform proiectului, bugetul de stat se…

- Investițiile de anul trecut au totalizat 53,2 miliarde de lei, “cea mai mare suma investita in economie in ultimii 10 ani”, potrivit Ministerului Finanțelor, o creștere de 9,5 miliarde lei fața de anul anterior, precizeza profit.ro . Ca pondere in PIB, investițiile au fost la 5,1%, cel mai ridicat nivel…