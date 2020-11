Ministerul Finanțelor Publice lansează a doua emisiune de titluri de stat pentru populație în lei și euro BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR și BRD vor pune in vanzare incepand de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de titluri de stat pentru populație in lei și titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori București, anunța Min. Finanțelor. Dobanzile anuale oferite la titlurile de stat in lei sunt de 3,5% pentru scadența de 1 an și 4,0% pentru scadența la 3 ani, iar titlurile de stat in euro au o dobanda anuala de 1,85%, potrivit mediafax.ro. Citește și: UIMITOR O tehnologie VECHE din 1998 ELIMINA particulele de coronavirus … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

