- Firmele mici si mijlocii, precum si microintreprinderile care vor accesa linii de credite si imprumuturi pentru investitii cu garantii de stat vor beneficia de granturi pentru plata dobanzilor si comisioanelor de administrare si risc pe urmatorii 1-3...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna aprilie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,5 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2020 s-a incheiat cu un deficit de 460.000 milioane lei (0,04% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul Finantelor Publice. In ianuarie 2019, s-a inregistrat un excedent de 700 milioane de lei, respectiv 0,07% din PIB. "Comparativ…

- Metrorex estimeaza pentru acest an pierderi de de 377,89 milioane lei, la venituri totale de 3,23 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestui an, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, anunta news.ro.Cheltuielile…

- Statul imprumuta peste 5 miliarde de lei de la banci, in februarie, pentru finanțarea datoriei publice și deficitului Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna februarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de peste 5 miliarde de lei. MFP a anunțat că la suma de 4,4 miliarde…

- Serviciul Vamal raporteaza încasari record la bugetul de stat pentru anul 2019, în suma de peste 22,8 miliarde lei, înregistrând astfel o creștere cu 1,48 miliarde (+ 7% ) comparativ cu anul 2018 și cu 2,5 miliarde (+12,4%) mai mult comparativ cu anul 2017. Datele…

- „Doar in aceasta saptamana, Guvernul PNL s-a imprumutat 1,6 miliarde lei, aproximativ 340 milioane euro. Cat un imprumut de la FMI in anii 2000! Bani care merg catre clientela de partid! Pentru ca nu sunt nici la marea infrastructura, pe care au subfinanțat-o, nici in educație sau in sanatate, de…

- Din suma totala, MFP a imprumutat 299,9 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, cu o maturitate reziduala de 12 luni, la un randament mediu de 3,26% pe an. Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost de 300 de milioane de lei, iar bancile au subscris 623,6 milioane…