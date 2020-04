Ministrul Finantelor Publice ar putea emite in cateva saptamani obligatiuni pentru populatie, atat in lei, cat si in valuta, a anuntat marti seara ministrul de resort, Florin Citu. "Sunt in lucru la Ministerul Finantelor Publice si obligatiuni pentru piata locala. Detalii nu va pot da acum, dar sunt nu numai pentru lei. In cateva saptamani cred ca vor fi gata", a afirmat Florin Citu, la Digi 24. El a adaugat ca acum se parcurge procedura interna. Potrivit sefului de la Finante, in prezent institutia pe care o conduce se finanteaza doar de pe piata interna. "Deocamdata ne finantam doar de pe piata…