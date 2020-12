Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei și 289 milioane euro prin cea de-a doua oferta de vanzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), derulata in luna noiembrie pe piața de capital. MFP a atras doar in acest an 2,52 miliarde lei și 457,4 milioane euro prin cele doua runde…

- Romanii au imprumutat statul cu aproape 1 mld. euro in acest an, prin doua oferte de titluri de stat pentru populație, listate la BVB. Cițu: ”Este o dovada ca au incredere in statul roman” Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde de lei si, respectiv, 289 milioane de euro,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat investitorii ca luni, 7 decembrie, vor intra la tranzactionare cele trei emisiuni de titluri de stat pentru populatie din programul Fidelis derulat de Ministerul Finantelor Publice prin piata de capital in perioada 9-27 noiembrie, anunța MEDIAFAX. Ministerul…

- A doua emisiune de titluri de stat pentru populație in lei și euro, vandute prin banci și listate la bursa, in cadrul programului FIDELIS BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR și BRD vor pune in vanzare incepand de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de titluri de stat pentru populație…

- "Ministerul Finantelor Publice (MFP) revine pe piata de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori Bucuresti…

- A doua serie din acest an de titluri de stat pentru populatie in lei si titluri de stat denominate in euro, va fi disponibila la vanzare, prin BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR si BRD, incepand din 9 noiembrie, a anuntat Ministerul Finantelor. Acestea vor fi listate automat la…

- Finanțele lanseaza a doua serie de titluri de stat pentru populație, in lei și in euro, listate la bursa. In vara, statul a atras o suma record de la cetațeni BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD vor pune in vanzare, incepand de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de…

- Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, aproape un miliard de lei de la banci Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 999,7 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finanţele au…