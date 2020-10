Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice a aprobat, din luna noiembrie 2019 pana in prezent, ajutoare de stat pentru proiecte cu impact major in economie si proiecte de dezvoltare regionala cu investitii totale de peste 1,76 miliarde de lei, in baza schemelor pe care le administreaza, a anuntat vineri institutia.…

- Studenții vor sa se faca antreprenori cu fonduri UE. MFE: Cererile de finantare in programul "Innotech Student" au depasit cu 3.400% alocarea initiala Valoarea cererilor de finantare pentru apelul de proiecte "Innotech Student" depaseste cu 3.400% alocarea initiala, iar pana in prezent…

- În cadrul cercetarii statistice pentru determinarea investițiilor straine directe din anul 2019 au fost colectate și date pentru determinarea investițiilor directe ale rezidenților români realizate în strainatate, arata un studiu publicat miercuri de BNR. Au raportat investiții directe…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de ieri, 24 septembrie, o Ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru sustinerea activitatii a 5 aeroporturi regionale, pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a pandemiei COVID-19 si cauzate direct de aceasta pandemie, in perioada…

- Aeroportul din Craiova se numara printre cele cinci aeroporturi regionale care vor primi de la stat sprijinul acordat companiilor afectate de criza, pentru continuarea activitaților economice și pentru plata angajaților, anunta hotnews . Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un proiect de OUG privind…

- Deficitul contului curent al balanței de plati a scazut la 4,86 miliarde euro in primele șapte luni ale anului, de la 6,04 miliarde euro in perioada ianuarie-iulie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale (BNR). In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanta…

- "In perioada ianuarie – iunie 2020, datoria externa totala a crescut cu 5,579 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 78,983 miliarde euro la 30 iunie 2020 (70,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 7,2% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe termen scurt…

- ”Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti au crescut cu aproape 10%, de la inceputul pandemiei Covid-19, in ritm anual, accelerand astfel procesul de digitalizare in sistemul bancar”, potrivit analizei datelor statistice preliminare…