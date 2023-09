Ministerul Finanțelor publică datele care îngroapă România: Deficitul bugetar a crescut la 2,65% din PIB Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 42,19 miliarde lei, respectiv 2,65% din PIB fata de deficitul de 32,98 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022, anunta Ministerul de Finante. ”Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 42,19 miliarde lei, respectiv 2,65% din PIB fata de deficitul de 32,98 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022”, arata datele Ministerului de Finante. Veniturile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 42,19 miliarde lei, respectiv 2,65% din PIB fata de deficitul de 32,98 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022”, arata datele Ministerului de Finante. Veniturile…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,65% din PIB dupa primele 8 luni ale anului, la 42,19 miliarde de lei, fata de 32,98 miliarde de lei, respectiv 2,34% din PIB, aferent primelor 8 luni ale anului 2022, arata datele publicate astazi de Ministerul Finantelor.

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 37,21 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB fata de deficitul de 23,51 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB aferent primelor sase luni ale anului 2022”, arata datele Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Deficitul bugetar a crescut la 2,34% din PIB in primul semestru al anului, la 37,21 miliarde lei, fata de 1,67% din PIB in prima parte a anului trecut (23,51 miliarde lei), arata datele publicate de Ministerul Finantelor.”Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 37,21 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB fata de deficitul de 23,51 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB aferent primelor sase luni ale anului 2022”, arata datele Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 37,21 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB fata de deficitul de 23,51 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB aferent primelor sase luni ale anului 2022”, arata datele Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Deficitul bugetar a crescut usor dupa primele sase luni ale acestui an, la 2,34% din PIB, respectiv 37,21 miliarde de lei, de la 2,32% din PIB la finele lunii mai, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. “Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2023 s-a incheiat…