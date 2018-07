Stiri pe aceeasi tema

- Propunere de plafonare a pretului gazelor naturale din productia interna Ministerul Finantelor propune plafonarea pretului gazelor naturale din productia interna la producatori la 55 de lei pe Megawatt ora fata de aproape 78 de lei cât este în prezent. Plafonarea …

- Pretul maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna la producatori ar putea fi plafonat la 55 lei/Mwh pana la 30 iunie 2021, potrivit unui proiect de hotarare publicat de Ministerul Finantelor Publice.

- Interventia Guvernului asupra pretului la gaze nu se justifica in acest moment, iar o astfel de masura ar distorsiona piata si ar atrage asupra Romaniei o noua procedura de infringement din partea Comisiei Europene, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Energiei. Aceasta…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, ora 16.00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca cel mai mare risc pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.

- Productia de gaze naturale a Romaniei va creste in urmatorii trei ani, pana la 10 milioane tone echivalent petrol (tep) in 2021, in timp ce importurile vor scadea la 900.000 tep in 2018 si se vor mentine constante pana in 2021, arata Prognoza echilibrului energetic publicata recent de Comisia Nationala…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de modificare a Legii energiei electrice si a gazelor naturale, care prevede schimbari in privința accesului mai facil la racordarea rețelelor, dar și modificari referitoare la furnizorii de energie și gaze, acestia nemaiputand denunta unilateral contractele.…

- Comisia Europeana a adoptat o decizie prin care impune Gazprom o serie de obligații care raspund preocuparilor Comisiei in ceea ce privește concurența și permit fluxul liber al gazelor naturale la prețuri competitive pe piețele gazelor naturale din Europa Centrala și de Est, in beneficiul consumatorilor…

- Delgaz Grid informeaza ca este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale, miercuri, 9 mai, incepand cu ora 08.30 pe urmatoarele strazi din municipiul Hunedoara: Muresului: bl. A1, bl. C3, B-dul Dacia: bl. C1, bl. B3, Aleea Campului, bl. B1, bl. B2 , C21 , C 22, bl. 6 ANL, Mihai Viteazul: bl.…