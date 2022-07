Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea cea mai mare cota de impozitare a jocurilor de noroc dintre toate statele membre UE, daca guvernul va aproba noile masuri fiscale care prevad impozitarea industriei jocurilor de noroc cu 40%, potrivit playresponsibly.ro. „Noile reglementari din Codul Fiscal privind impozitarea jocurilor…

- In ultimele saptamani s-a discutat frecvente despre noile modificari aduse Codului Fiscal, iar una dintre cele mai surprinzatoare noutați face referire la impozitarea jocurilor de noroc. Modificarea pragurilor și a procentelor, precum și scutirea veniturilor obținute de la operatorii offline nu este…

- Ședința de miercuri seara a Coaliției PNL-PSD-UDMR a adus modificari importante, inainte ca ordonanța mult-discutata in aceste zile sa treaca de Guvern și sa-și urmeze traseul legal. Printre prevederile prin care guvernanții spera sa aduca mai mulți bani la Buget exista și impozitarea cu 40% pentru…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Proiectul de lege presupune introducerea de sancțiuni in funcție de gravitatea faptei, in conformitate…

- Primarul Municipiului Lugoj intentioneaza sa promoveze Proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare, persoane fizice-populatie, operatori economici (persoane juridice…

- Plenul Senatului a votat in UNANIMITATE proiectul de lege privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate inițiat de senatoru USR de Maramureș Dan Ivan și senator USR de Satu Mare Robert Zob. Obligatia de plata a indemnizatiei aferente primelor 5 zile de concediu medical ii revine…

- Deputații au aprobat, in ședința de astazi, proiectul de lege pentru modificarea Legii privind contractele de credit pentru consumatori, Legii cu privire la Banca Naționala a Moldovei, Codului civil.

S-au schimbat multe de la deschiderea celui mai vechi cazinou din lume, Casino di Venezia, inființat in 1638. Dupa ce acest cazinou a aparut in locul unui teatru unde se practicau jocuri de noroc in timpul pauzelor, in mai puțin de un secol s-au...