- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care 1,1 miliarde de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,5 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, conform agerpres. La…

- Românii vor putea împrumuta statul în luna mai prin noile emisiuni Tezaur. De data aceasta, Ministerul Finanțelor a renunțat la emisiunea pe 5 ani. Prin urmare, au ramas doua, pe 1 și 3 ani, la dobânzi de 2,95% și 3,35%. Practic, cele doua (ca dobânzi) sunt similare cu…

- “La 30 aprilie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 38,304 miliarde euro, fata de 35,709 miliarde euro la 31 martie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,173 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,2 miliarde de lei, din care 800 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,4 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit Agerpres.…

- In prima iesire de eurobonduri din acest an, Ministerul de Finante a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe. Imprumutul e structurat in doua transe, de 12 ani, respectiv 20 de ani, cu dobanzi de 2,1%, respectiv 2,75% potrivit Bloomberg. Pentru transa pe 12 ani, Ministerul Finanțelor s-a…

- Cinci emisiuni de titluri de stat benchmark, emise de Ministerul Finantelor, vor intra de miercuri la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Potrivit BVB, este vorba despre o emisiune cu o valoare de peste 10,899 miliarde lei, cu maturitate la trei ani si o rata…