- Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate in lei si in euro, au intrat joi la tranzactionare pe Piata Reglementata, sub simbolurile bursiere R2210A, R2410A, R2610AE, informeaza Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Ministerul Finantelor a atras 650,5 milioane lei si 59 milioane euro…

- Ministerul Finantelor a atras de la populatie peste 7 miliarde de lei (peste 1,4 miliarde de euro) prin intermediul celor patru oferte derulate pe Bursa de la Bucuresti in 2020 si 2021, se arata intr-un comunicat al BVB. Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate in lei si in euro, au…