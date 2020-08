Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot subscrie incepand de luni, 10 august 2020, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației in cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani, anunța Ministerul...

- Din 15 iulie 2020, adica de cand Ministerul Finantelor a lansat emisiuni de titluri de stat pentru populatie prin bursa, si pana la jumatatea sedintei de tranzactionare din 5 august 2020, romanii au introdus subscrieri totale de 1,038 miliarde de lei pentru a imprumuta statul roman, arata datele…

- LEGEA PENSIILOR. "Prima modificare (la Legea pensiilor, n.r.) pe care as intentiona sa o fac este legata de posibilitatea oamenilor de a-si cumpara, adica de a putea recupera din spate perioade pentru care nu au contribuit. Sunt persoane care mi-au semnalat acest lucru, mi-au adus in atentie faptul…

- Romanii de la Mobile Control lanseaza Solarino, un sistem inteligent dedicat agricultorilor, prin care acestia obtin control complet asupra serelor agricole, intr-un proces automatizat, de la distanta, prin telefonul mobil. Potrivit unui comunicat al reprezentantilor start-up-ului,…

- Se dau 16.000 de lei direct pe card! Cine sunt romanii care pot lua banii. Se da legea in curand. Ce condiții trebuie sa indeplinești12 Orice persoana ce locuiește in Romania, femeie sau barbat, cu varsta de pana la 35 de ani, va putea cere sa participe la un program militar de baza, in calitate de…

- Ordinul a aparut in Monitorul Oficial de marți. Titlurile de stat pot fi cumparate: • intre 1-31 iulie de la unitațile Trezoreriei Statului;• intre 1-29 iulie prin Compania Naționala Poșta Romana pentru mediul rural și 1-30 iulie pentru mediul urban prin Compania Naționala Poșta Romana.…

- Persoanele fizice pot investi de miercuri, 1 iulie 2020, in 4 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, 3 si 5 ani, cu dobanzi de 3,5%, 4%, 4,25% si 4,75%, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice. Institutia mentioneaza ca, prin randamentele…

- Persoanele fizice pot investi de miercuri, 1 iulie 2020, in patru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani, cu dobanzi de 3,5%, 4%, 4,25% și 4,75%, informeaza Ministerul Finanțelor.Prin randamentele oferite, aceste emisiuni reprezinta o…