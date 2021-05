Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, ”derapeaza” grav de la normele de bun simț dand dovada de grobianism in relația cu consilierii locali și cu baimarenii. Ultima ședința a Consiliului Local al municipiului Baia Mare, desfașurata in data de 23 aprilie, a avut pe ordinea de zi aprobarea…

- In primele luni ale acestui mandat, am pus stangaciile noilor aleși locali pe seama lipsei de experiența. Treptat, insa, odata cu formarea coaliției de dreapta din Consiliul Local, unii consilieri au demonstrat ca nu este vorba doar de lipsa de experiența, ci și de o oarecare rea-voința, o intenție…

- Magdalena Nicoara, angajata de ani buni in Primaria Timișoara, schimba Direcția pe care o conduce in cadrul instituției. Ea trece de la Direcția de Dezvoltare la Direcția de Urbanism, unde a caștigat concursul pentru funcția de șef. Magdalena Nicoara, in prezent director al Direcției de Dezvoltare din…

- Primaria Alba Iulia va prelua Casa de Cultura a Studenților in proprietatea publica a municipiului și in administarea Consiliului Local, potrivit ultimului proiect de hotarare, care va fi dezbatut in Consiliul Local. Conform documentului, care va fi dezbatut la urmatoarea de ședința a CL, trecerea imobilului…

- "Este inadmisibil ca unii oameni sa vrea doar sa distruga! Noi, cei care muncim, iubim și traim in sectorul 4 nu vom permite ca munca sa ne fie calcata in picioare! Am invitat de nenumatate ori consilierii locali din opoziția Consiliului Local al Sectorului 4 sa aduca in dezbatere publica proiecte benefice…

- ​​Marți dimineața s-ar reluat în Parlament discuțiile pe marginea Bugetului pentru acest an. Marea problema a acestui buget național este data de faptul ca majoritatea consistenta a banilor care intra în vistieria Statului se duce pe așa numitele ”cheltuieli rigide”: salarii…