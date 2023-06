Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,7 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 780 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma totala, de 6,48 de…

- Doua persoane, printre care un medic, au fost retinute de ofiterii DGA - Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, dupa ce au fost prinse in flagrant in timp ce primeau fiecare cate 1.000 de euro pentru a facilita…

- Bulgaria inregistreaza in acest moment cu peste 30% mai multe rezervari turistice fata de anul trecut, iar veniturile sunt in crestere cu 50%.In acest sezon sunt asteptati 13 milioane de vizitatori straini, a anuntat Rumen Draganov, director in cadrul Institutului pentru Analize si Evaluari…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,1 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 690 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, potrivit Agerpres. Suma totala,…

- Ministerul Finantelor a identificat aproximativ 81.000 de romani - stat si privat - care obtin lunar peste 25.000 de lei din salarii si venituri asimilate, inclusiv din sporuri si indemnizatii pentru consilii de administratie.Calculul a fost facut in contextul noului impozit pregatit de Guvern,…

- Revista americana Forbes a alcatuit topul miliardarilor planetei pe anul 2023, clasament in care se afla și șase romani.Cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari (mai mult cu 400 de milioane fața de anul trecut), pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), clasat…

- Un roman in varsta de 30 de ani a primit 35.000 de euro daune și despagubiri de la poliția din Amsterdam dupa ce a fost ranit in timpul arestarii sale, in august 2020.Tanarul a fost rugat sa „iasa cu bicicleta din pasajul unei stații”, din Amsterdam, in data de 14 august 2020, a anunțat marți,…