- Ministerul Finantelor intentioneaza sa imprumute 4,6 miliarde de lei in luna iulie.Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iulie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 4 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 600 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 3,798 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Obligatiunile au o maturitate reziduala la 177 de luni si un randament mediu de 7,49% pe an. Valoarea…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.

