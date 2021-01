Stiri pe aceeasi tema

- Memorandum privind operationalizarea Centrului Cyber Foto: gov.ro. Un memorandum privind operationalizarea Centrului Cyber, prima structura a Uniunii Europene care va avea sediul în România, se afla pe agenda sedintei de guvern mâine. Potrivit unui comunicat, memorandumul…

- Un memorandum privind aspecte organizatorice pentru operationalizarea Centrului de competente industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica al UE - Centrul Cyber, prima structura a Uniunii Europene care va avea sediul in Romania, se afla pe agenda sedintei de Guvern care…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- Gigantul american Tesla se pregateste sa isi deschida in curand un centru in Romania si deja este in cautare de angajati, relateaza Adevarul. „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti”, arata…

- Patriarhia Romana inainteaza o cerere oficiala catre Guvern și solicita ca la Pelerinajul de Sfantul Andrei sa aiba acces toți credincioșii din Romania, cu respectarea normelor in vigoare. ”Patriarhia Romana este preocupata atat de protejarea sanatatii credinciosilor, cat si de manifestarea libertatii…

- Mai multe probleme cu care se confrunta municipiul Suceava, dar și alte municipii din țara, au fost abordate de primarul Ion Lungu, prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania, marți, la București, in discuții cu inalți reprezentanți ai Guvernului Romaniei."Am avut discuții la ...

- Raed Arafat a declarat vineri seara, la Digi 24, citat de G4media, ca nu se așteapta ca numarul de cazuri noi de COVID inregistrate in 24 de ore sa scada, iar introducerea de noi restricții in București e foarte aproape, atingerea și depașirea ratei de infectare de 3 la mie fiind doar o chestiune de…