- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in august 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 2,83 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie. La această sumă se pot adăuga 330 de milioane de lei prin sesiuni…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 209,07 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu scadenta in februarie 2020, la un randament mediu de 4,03% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Ministerul Finantelor Publice s-a imprumutat miercuri 109 milioane euro de la banci printr-o emisiune de obligatiuni redeschisa,m cu scandenta in 2021si o dobanda de 0,33% pe an. Emisiunea a avut o valoare de 100 milioane euro si a fost deschisa initial in 2016. Valoarea totala…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 176 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare totala de 300 milioane lei, cu scadenta la un an si o dobanda de 3,51% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari, valoarea totala a cererii fiind de 211 milioane…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 31 mai, de 33,123 miliarde euro, cu 416 milioane euro mai mici fata de 30 aprilie, cand erau 33,539 miliarde euro, transmite News.ro . In cursul lunii mai au fost Intrari de 2,184 miliarde euro,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in iunie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,635 miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

