- Prim-ministrul Florin Citu transmite ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata ordonanta de urgenta pentru implementarea programului "Din grija pentru copii". "In sedinta de guvern de astazi a fost aprobat un proiect de ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura saptamana…

- "Solicitam Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil - City Insurance. Milioane de oameni care si-au platit asigurarile obligatorii sunt, in prezent, afectati de fraudele in cascada generate de lacomia…

- Statul roman le-a promis celor cu pensii anticipate posibilitatea de a cumula pensia cu salariul, daca se angajeaza in privat, dar a constatat ca nu are bani sa plateasca și a eliminat prevederea din Ordonanța de Urgența publicata la inceputul acestei saptamani. La fel a facut și cu bonificațiile promise…

- Guvernul Cițu a aprobat luni Ordonanța de Urgența care prevede acordarea unor tichete de masa și posibilitatea inscrierii la o loterie cu premii in bani pentru persoanele care se vaccineaza impotriva coronavirusului. Tichetele de masa in valoare de 100 de lei vor fi acordate din momentul in care intra…

- "Așa cum am promis, introducem facturarea electronica intre firme.Din septembrie 2021, agenții economici vor utiliza un sistem de facturare electronica pentru a incarca, stoca și descarca facturile pe care le emit, in relația cu instituțiile publice. Masura va fi implementata de Ministerul Finanțelor,…

