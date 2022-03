Stiri pe aceeasi tema

- "Ne confruntam, si poate ca e prea mult spus ne confruntam, dar nu reusim de o buna perioada de timp sa gasim solutii la o chestiune care contamineaza imaginea acestei autoritati si ma refer la acest produs social RCA. (...) In ultimul timp a fost o propunere a Autoritatii de Supraveghere Financiara,…

- Mediul de afaceri a primit finanțare de peste 1 miliard de lei, prin IMM INVEST și AGRO IMM INVEST, in prima luna de la lansarea programelor. O spun cei de la Ministerul Finanțelor, prin FNGCIMM, fiind aprobate in total un numar de peste 2.016 garanții, in valoare de peste 1 miliard de lei, pentru…

- Astazi, Guvernul a aprobat o ordonanta de guvern pentru finantarea puternica a economiei romanesti, a spus ministrul Finantelor, precizand ca OUG-ul prevede finantarea cu 7,5 miliarde de lei a intreprinderilor mici si mijlocii din constructii, agricultura, zona de productie si zona de intermediere. …

- ”Consider ca numai printr-un efort comun al tuturor factorilor implicati in dezvoltarea pietei de capital putem contribui la finantarea companiilor autohtone, inclusiv a proiectelor verzi. In acest sens, Ministerul Finantelor are ca obiectiv pentru perioada urmatoare crearea cadrului general aplicabil…

- Radu Oprea a declarat, in emisiunea Punctul de intalnire de la Antena 3, ca modificarea taxelor și impozitelor nu sunt masuri propuse de PSD, ci sunt masuri incluse in PNRR, pe ascuns, de catre fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Intrebat de catre Radu Tudor de ce vrea…

- CEC Bank ar putea intra in aceasta primavara pe segmentul de asigurari, urmand sa vanda persoanelor fizice cele mai utilizate tipuri de polițe, de la asigurari de locuința la cele de raspundere civila auto (RCA), scrie Economica.net . Conform sursei citate, proiectul este gata și va fi lansat imediat…

- Guvernul pregatește o masura care va avea un impact uriaș și se va resimți in buzunarul fiecarui roman. Executivul va propune Comisiei Europene eliminarea totala a TVA-ului pentru alimentele de baza. Guvernul ia in considerare și chiar va propune Comisiei Europene TVA zero la alimentele de…

- Construcția spitalului regional de la Cluj-Napoca va costa 454 milioane de euro, conform unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Finanțelor. Finanțarea va fi asigurata dintr-un imprumut de 305 milioane de euro de la BEI, iar diferența de 150 milioane de euro va proveni de la partea romana.…